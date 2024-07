Ecco i pionieri del biodiesel | Il nostro kit anti emissioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) A Modena, nel 2021, quattro ingegneri – Federico De Pietri, Adriano Cordisco, Rexhina Saraci e Marco Di Mola – fondano ReFuel Solutions, startup innovativa e spin off dell’Università di Modena e Reggio Emilia. L’azienda opera nel campo della mobilità sostenibile e offre le prime tecnologie veramente ecologiche ed economiche, che rendono compatibili i veicoli esistenti con le nuove richieste di, permettendo di utilizzareper abbattere immediatamente lee risparmiare sul carburante, come spiega Rexhina Saraci, co-fondatrice, vicepresidente del cda e responsabile dello sviluppo aziendale. Green e tutela ambientale: come si pone Refuel Solutions? "Nel panorama attuale la sostenibilità rischia di essere percepita come una imposizione burocratica, un peso economico oppure uno strumento di marketing, allontanandosi dal vero scopo della tutela ambientale.