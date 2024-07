Debutto il 2 luglio 2022 Palio della ripartenza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) Renato Bircolotti era stato nominato nuovo vice mossiere (anche se ufficialmente il ruolo non esiste) al posto di Enzo Giorgi dalla giunta guidata da Luigi De Mossi. Ilera avvenuto nel 2019. Bircolotti, dunque, che aveva sempre guardato con grande affetto alla Piazza, aveva accettato di salire sul verrocchio. Anche se solo per addestramento a Mociano e corse a Monticiano. "Quando faccio una cosa o perbene oppure niente. Non esistono vie di mezzo per me. Con questo spirito affronto la nuova avventura come mossiere per il Protocollo dei cavalli da", aveva detto a La Naizone. Il suo curriculum racconta che dal 1992 ha iniziato a cimentarsi con la ‘materia’ abbassando il canape a Castiglion Fiorentino, numerose volte a Castel del Piano, ma anche a Piancastagnaio, ad Anguillara, a Fermo e a Feltre, a Bientina.