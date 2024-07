Crochet ieri e oggi | evoluzione del tessuto simbolo dell’estate

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 9 luglio 2024) Le temperature si alzano e l’abbigliamento si adegua. In primis, arrivano i capi. Ultra leggeri e freschi, hanno un’allure romantica con un tocco hippie che non guasta. Perfetti per ricreare il look boho-chic, da poco tornato tra i trend di maggiore tendenza. Funzionano in spiaggia e a bordo piscina, ma i pezzi invanno bene anche in città. Sempre amati da celebrities e stilisti, sono tornati nelle passerelle anche quest’anno, da JW Anderson a Michael Kors, da Roberto Cavalli ad Alberta Ferretti. GUARDA LE FOTO Ilè l’evergreen che piace alle star e agli stilisti Le origini delLe vere origini dell’uncinetto sono avvolte nel mistero e rimangono in gran parte prive di documenti.