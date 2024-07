Cosa ha avuto Jannik Sinner a Wimbledon? Motivo del malessere nel terzo set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) Minuti di apprensione sul Centre Court diperdurante il suo quarto di finale contro Daniil Medvedev. Al cambio campo sul 2-1 delset, infatti, l’azzurro ha chiesto l’intervento del fisioterapista e successivamente del medico mimando il gesto di uno giramento di testa. Dopo aver misurato la pressione, il numero 1 al mondo è stato portato negli spogliatoi e ci è rimasto per una decina di minuti prima di continuare la sua partita.ha onorato l’impegno, recuperando un break di svantaggio e cedendo la terza frazione solo al tie-break, per poi riequilibrare la sfida con un netto quarto set. Nel quinto, però, Medvedev non ha concesso alcuna occasione all’italiano, staccando il pass per la semifinale.hadelnelset SportFace.