Contro il riscaldamento globale l’umanità ha scelto di non fare nulla E guadagnarci pure

(Di martedì 9 luglio 2024) Secondo una autorevole rivista specializzata, Al Volante, “dall’inizio del 2025 i modelli Ignis e Jimny non saranno più importati nei mercati europei per contenere le emissioni di CO2”. La Suzuki Ignis emette tra 110 e 122 grammi a chilometro di CO2, pesa tra 860 e 910 kilogrammi, e percorre più di 20 chilometri con un litro di benzina. La piccola Jimny Pro, il mezzo fuoristrada più adatto al territorio alpino e appenninico italiano, è stata già ora relegata tra gli autocarri in ossequio alle normative europee sulle emissioni inquinanti. Non ho dubbi che l’ambiente vada salvaguardato e il cambiamento del clima mitigato, senza se e senza ma. Peccato che i suv di due tonnellate e mezza, i quali emettono quasi 300 grammi di CO2 ogni chilometro e percorrono meno di 8 chilometri con un litro di benzina, siano perfettamente in linea con la normativa ambientale europea.