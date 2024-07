Como società di demolizione auto multata di 837mila euro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024), 9 luglio 2024 – I veicoli destinati allavenivano compressi e distrutti, senza però consegnare nei tempi previsti la documentazione e le targhe al Pra per l’effettiva radiazione per. Una irregolarità costata una sanzione daallaComasca con sede a, sottoposta a una verifica della Squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia Stradale di. Una inosservanza a causa della quale i veicoli risultavano ancora circolanti e quindi soggetti al pagamento della tassa governativa, il bollo, anche se di fatto non erano più in possesso ai rispettivi proprietari. Sono emerse 620 irregolarità amministrative, con violazioni per un importo totale delle sanzioni diche sono state contestate al proprietario della