Cina | veicolo minerario Pioneer II raggiunge profondita’ marine record in prova

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 9 luglio 2024) Shanghai, 09 lug – (Xinhua) – Ilcinese per lavori pesanti nell’estrazione di minerali in acque profonde ha completato unain mare a unadi oltre 4.000 metri, segnando una svolta significativa nella tecnologia di sviluppo delle risorse minerarie in acque profonde del Paese. Lae’ stata condotta dal “II”, un prototipo ingegneristico sviluppato in modo indipendente dalla Shanghai Jiao Tong University, ha dichiarato oggi il governo municipale di Shanghai. Il “II” ha completato cinque operazioni di immersione e di estrazione mineraria dal fondale marino, tra cui un’immersione daa 4.102,8 metri, segnando la prima volta che uncinese di questo tipo conduce operazioni disuperiori a 4.