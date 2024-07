Calciomercato Milan Paulo Fonseca porta il suo attaccante  Ecco chi è

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 9 luglio 2024), il nuovo allenatorepuòre il suoai tempi del Lille. Ecco di chi si tratta Oltre ad Alvaro Morata, che sembra davvero ad un passo dal, potrebbe arrivare anche un altro, anzi un pupillo di. Si tratta del turco Yusuf Yazici, che il tecnico portoghese ha allenato due anni (tranne i sei mesi in cui Yusuf era in prestito al Trabzonspor) al Lilla. Il classe 1997 si è da poco svincolato dal club francese, ma non ha ancora un accordo definito con un’altra squadra. Secondo quanto rito dalla Gazzetta dello Sport, il centravanti in questione potrebbe essere un’occasione a parametro zero per la dirigenza del club di via Aldo Rossi. Nella stagione che si è conclusa,lo ha impiegato in diverse occasioni e i suoi numeri parlano di 42 presenze, impreziosite da 12 gol e 4 assist.