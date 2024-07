Buongiorno Conte pronte ad accoglierlo a Napoli | già fissate le visite mediche!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 9 luglio 2024) Ilè pronto ad ingaggiare Alessandro. Il club azzurro ha messo a segno un colpo importante. Sono ore calde per il futuro dele non solo. Il club azzurro, dopo l’avvento di Antonio, ha deciso di fiondarsi sul mercato per assecondare le richieste del tecnico. Quest’ultimo, porta con sé garanzie importanti le quali dovranno però essere colmate tramite il mercato in entrata e non solo. Non a caso, la dirigenza vorrebbe soddisfare i “requisiti” imposti dall’allenatore per ripartire dopo l’annata difficile. Naturalmente, uno dei reparti da puntellare è la difesa. Quest’ultima, nella passata stagione, ha evidenziato tutte le proprie difficoltà ed in pochissime occasioni è apparsa impenetrabile. Tutto ciò, ha spinto Antonioe la società ad investire su profili diversi, sicuramente più esperti e non solo.