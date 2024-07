Barù l’ex gieffino ha ritrovato l’amore con un’ingegnere | chi è la misteriosa fidanzata

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 9 luglio 2024)Gaetani fidanzato con una donna lontana dal mondo dello spettacolo: chi è ladonna Nella vita diGaetani è tornato a bussareconcorrente del Grande Fratello è stato pizzicato di recente in dolce compagnia in quel di Forte dei marmi. A rivelare l’indiscrezione per prima è stata Deianira Marzano, che ha svelato: “Ho vistoin diversi locali di Forte dei Marmi questo weekend, con una ragazza mora. Abbiamo amici in comune, lei mi pare sia un ingegnere di Roma lontano dal mondo dei vip.Poi li ho rivisti anche ad un Festival che si chiama “Sapore di mare” dove lui ha sfilato, lì sul profilo ci sono le foto. Lei indossava un vestito bianco!” le informazioni lanciate dall’esperta di gossip che ha provato così a soddisfare la curiosità dei fan visto chenon è molto simpatizzante dei gossip.