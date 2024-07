Azerbaijan e Italia collaborano sulla formazione universitaria

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 9 luglio 2024) A soli due anni dalla firma dell’accordo accademico tra l’ADA University dell’Azerbaigian e la Luiss Guido Carli di Roma, nell’ambito della realizzazione dell’Università-Azerbaigian, il primo gruppo di studenti del master di doppia laurea GMAP Global Management and Politics è arrivato a Roma. Saranno loro, nel 2025, i primi laureati del progetto dell’Università-Azerbaigian e la cerimonia si svolgerà nel campus Luiss. Non solo. All’interno di questo percorso, l’ADA University e la LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali, hanno sviluppato, sotto la direzione di Marco Francesco Mazzù, professor of Practice, Marketing & Digital, Università Luiss e Luiss Business School, un summer programme esclusivo, pensato appositamente per le studentesse e gli studenti Azerbaigiani e alcuni dei loro docenti, con unaspecializzata nelle aree di rilevanza per il settore oggetto di studio, con una fitta agenda di lezioni, incontri e visite guidate ad importanti aziendene.