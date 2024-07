Arriva Il Diavolo veste Prada 2 il sequel dell’iconico film con Miranda Priestly

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Udite udite,è nuovamente pronta a lanciarvi uno sguardino fulminante dei suoi. L’avrete già capito: anche Ilavrà un suo. Ad annunciarlo è stato il sito Puck. La Disney sta infatti sviluppando un seguito del celebredi successo del 2006 con Meryl Streep nel ruolo oramai leggendario di, la (pre)potente direttrice di una rivista di moda che tiranneggia con inbile classe e cinismo le due assistenti sottoposte Anna Hathaway nei panni di Andrea Sachs e Emily Blunt in quelle di Emily Charlton. Aline Borsh McKenna, sceneggiatrice di Ilè in trattative per tornare a scrivere il prossimo capitolo. Non è però chiaro chi del cast originario tornerà. Il plot, si vocifera, mostrerebbe lacon la carriera in declino, per via della cristi delle riviste cartacee, che si scontra con il personaggio della Blunt, ora dirigente di alto livello per un gruppo di lusso pronto a sborsare dollari per fare pubblicità alla testata di