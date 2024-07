Apre la prima biblioteca di carta Qui la cultura fa rima con ambiente

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024) È stata inaugurata con una piccola cerimonia latemporanea di Parabiago che sarà ospitata nelle sale di Villa Corvini. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Raffaele Cucchi, l’assessore Barbara Benedettelli e Marcello Mazzoleni, presidente del Consorzio per Leggere, Paolo Del Debbio, Claudio Brachino e Federico Novella. Grazie a questa iniziativa, la città di Parabiago potrà usufruire di un serviziorio efficiente anche durante i lavori di ristrutturazione delladi via Brisa. "Siamo arrivati a questo punto dopo un percorso condiviso che mira a migliorare, rilanciare e adeguare i servizili ai nuovi contesti sociali – ha dichiarato il sindaco Raffaele Cucchi –. Questo progetto è stato sviluppato in stretta collaborazione con Fondazione per Leggere, con l’obiettivo di realizzare progetti sostenibili da diversi punti di vista.