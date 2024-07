All Star Gran Caffè sulla vetta del Torneo del Sorriso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) Sarzana, 9 luglio 2024 - L’Allsi aggiudica il 1°deldi calcio a sette di scena al centro 'Ravecca' di Nave. L'evento organizzato dall’Aics spezzina con la collaborazione del Calcio Nave, ha avuto come obiettivo la raccolta di fondi da destinare alle associazioni di volontariato che operano nell’ambito sanitario, all’Agbalt e ildi Andrea, entrambe impegnate nel sostegno dei bambini affetti da malattie oncologiche. Durante ilsono state proposte cene per contribuire alla raccolta di fondi, con il supporto dell’Arci Nave. Per quanto riguarda l'aspetto sportivo, invece, Allnon ha avuto problemi a conquie il trofeo: dopo un primo tempo dominato, il secondo è solo di contenimento e con un netto 5-0, piega la Lupolucio Gang.