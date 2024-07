Al lavoro per la nuova rosa | il tempo stringe I giovani della Primavera osservati speciali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Mentre la Recanatese riconferma Melchiorri, dopo essersi assicurata anche Sbaffo, mentre altre formazioni si dimostrano attive sul calciomercato – il Teramo che ha acquistato il centravanti spagnolo Galesio – l’Ancona, naturalmente, è ancora al palo. Restano da definire i ruoli tecnici e poi si potrà cominciare a pensare allasquadra. Gadda ad Ancona potrà trovareinteressanti, anche se svincolati come tutti gli altri lo scorso 30 giugno e dunque appetibili da qualunque altra società. Per questo bisognerà fare presto. Lo scorso campionatodell’Ancona ha messo in luce diversi ragazzi che potrebbero meritare una chance in serie D, anche perché in questa categoria le società devono schierare almeno tre under, nati nel 2004, 2005 e 2006.