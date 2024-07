Un milione di euro al giorno I numeri della rete cinese smantellata in Spagna

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 8 luglio 2024) Unacriminale, composta da cittadini cinesi residenti in vari Paesipei e accusata di essere in grado di contrabbandare oltre 1dialin contanti attraverso tutto il continente, è statala scorsa settimana. Insono state arrestate cinque persone, compreso il capobanda, un uomo d’affari. Sono state condotte una dozzina di perquisizioni in abitazioni, aziende, magazzini e ristoranti. Sequestrati oltre 167.000in contanti. Alcuni erano nascosti in controsoffitti o frigoriferi. È un episodio studiato anche dagli investigatori italiani, da anni ormai alle prese con il fenomeno dell’underground banking. È uno “strumento” sempre più utilizzato come servizio anche dalle organizzazioni criminali e mafiose italiane per il narcotraffico con commissioni di circa l’1,5% sulle somme movimentate.