Tuttosport – attesa Sancho e novità mercato Soulé

(Di lunedì 8 luglio 2024) 2024-07-08 19:34:33 Fa notizia quanto riportato poco fa da: Tanto a Roma (sponda giallorossa), quanto a Torino (sponda bianconera) erano convinti che la vicenda Chiesa fosse ormai definita, con De Rossi pronto ad accoglierlo a Trigoria. Invece c’è stata una frenata da parte del giocatore che ha chiesto al proprio agente di aspettare ancora un poco per valutare a fondo la dinamica. Legittimo, per carità, perché si tratta di una decisione importante che comporta, tra l’altro, la rinuncia alla vetrina della Champions League per la seconda stagione consecutiva. Una frenata che, però, non sembra compromettere l’esito finale dell’operazione anche perché è difficile immaginare che Ramadani, agente di Chiesa, abbia portato avanti questa “robina” senza il benestare dell’assistito.