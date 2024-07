TS – ora inizia l’avventura con la Juventus

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 8 luglio 2024) 2024-07-07 22:18:29 Calciomercato, dalla redazione piemontese di TS: FERNO (Varese) – È atterrato poco fa all’aeroporto di Milano-Malpensa il nuovo allenatore dellaThiago Motta. Trascorse le vacanze con la famiglia a Barcellona e firmato il contratto con il club bianconero, l’ex centrocampista italo-brasiliano, reduce dalla straordinaria stagione alla guida del Bologna, culminata con una storica qualificazione in Champions League, è pronto are la nuova avventura a Torino. Il tutto è stato testimoniato da un video pubblicato dall’account ufficiale dellasu X. Thiago Motta alla Continassa Thiago Motta si è immediatamente recato alla Continassa, come si evince da un secondo video pubblicato, sempre su X, dall’account della