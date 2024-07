Tre italiani ai quarti di finale a Wimbledon | l’Italia continua a mietere record e il mondo ci invidia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 luglio 2024) Per la prima volta nella storia del tennis italiano, il nostro Paese è rappresentato da tre persone nei due tabelloni didi. Da una parte, ieri, ci è arrivato Jannik Sinner, dall’altra Jasmine Paolini, e oggi a loro si è aggiunto Lorenzo Musetti tra gli uomini. Un panorama, questo, che testimonia il momento molto felice sia del tennis italiano che dei considerati giocatori in tema di erba. E non si sta più parlando, ormai, di qualcosa di isolato, di da tenere dentro una teca perché potrebbe essere unico. Ormai dal 2021 abbiamo almeno una volta almeno un azzurro sempre in semiSlam: quello fu l’anno di Matteo Berrettini in. Poi, nel 2022, giunsero lo stesso romano agli Australian Open e Martina Trevisan al Roland Garros.