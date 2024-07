Traffico Roma del 08-07-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 8 luglio 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto anche per un incidente sulla diramazionenord incolonnamenti da Settebagni verso il nella stessa direzione ma percode sulla diramazioneSud questo caso a partire da Torrenova sul grande raccordo anulare abbiamo fine in carreggiata interna dalla Casilina all’appia in esterna code a tratti tra Prenestina e NomentanaGià intenso sulla Flaminia Salaria con kodi rispettivamente dal raccordo a via dei Due Ponti da via di Villa Spada via dei Prati Fiscali e rallentamenti e code lungo l’intero tratto Urbano della A24L’Aquila verso la tangenziale est sulla tangenzialein coda tra sala e la galleria Giovanni XXIII in direzione dello Stadio Olimpico sulla stessa tangenziale ricordiamo che per lavori sulla sopraelevata restano chiusi l’ingresso in tangenziale da via Prenestina è l’uscita di via Casilina in direzione del PIN la polizia locale Ci segnala un incidente su via Casilina rallentamenti al bivio con via di Fontana Candida intenso ilsu via Pontina con code tra Pomezia Castel di Decima in direzione dell’EUR per dettagli su queste notizie consultate il sito