Torturano gattino e lo gettano dal ponte il video ha sconvolto l’Italia | ora petizione per inasprire le pene

(Di lunedì 8 luglio 2024) Due adolescenti, un ragazzo di 14 anni e una ragazza di 17, sono stati identificati e denunciati alla procura per i minorenni di Cagliari per aver lanciato unda una Lanusei, un gesto crudele che hanno filmato e postato sui social media. Il, diventato virale, ha suscitato un’ondata di indignazione e sdegno. Un gesto che Giovanni Monaci, direttore dell’Ispettorato del Corpo Forestale di Lanusei, definisce “preoccupante“. “Sono ragazzi – spiega – che per noia o dileggio compiono certi gesti e per gli stessi motivi possono divertirsi ad appiccare il fuoco, cosa che è successa in altre parti dell’Isola. L’educazione civica e l’attenzione ai valori universali scarseggiano un po’, su questo fronte bisognerebbe agire per un’educazione più attenta ai giovanissimi”.