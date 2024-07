Theo James e Vittoria Ceretti il video hot a Capri per D&G scalda i social | Vorrei esserci io lì

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 8 luglio 2024) L’ isola diè stata, nei giorni scorsi, set delle riprese di un bollente spot pubblicitario di Dolce & Gabbana, con protagonisti l’attore(Divergent) e la modella italiana, nuova fiamma di Leonardo Dio. I due, avvinghiati l’uno sull’altra, si scambiano dolci effusioni, distesi all’interno di una piccola imbarcazione, cullati dalle onde che si infrangono sulla battigia. i wish that was me pic.twitter.com/iVAFlyZZs7 — (@dilfshub) July 8, 2024 immagina averecon gli slip bianchi sopra di te le fortune sempre agli altri sono stanco pic.twitter.com/u2ng5rvzts — sasi (@p0liedrico) July 8, 2024 please please please pic.twitter.com/tiaTNjTzaL — (@dilfshub) July 8, 2024 please please please pic.