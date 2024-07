Terminator Zero | la serie anime conserverà lo spirito originale

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 8 luglio 2024) Lo showrunner di, Mattson Tomlin, ha rivelato che la sua prossimaNetflix in otto parti trasmetterà le stesse vibes da “serial killer” del filmdel 1984, come è apparso venerdì all’Expo 2024 di Los Angeles. Larappresenta una sorta di soft reboot del franchise, ambientato subito dopo2 – Il giorno del giudizio (1991), ignorando i film e latelevisiva successivi . Tomlin ha spiegato che questa versione diè più una macchina per uccidere implacabile, come lo era quando Arnold Schwarzenegger diede vita al ruolo, riportando il genere alle sue origini horror e allontanandolo dai sequel ricchi di azione.In uscita il 29 agosto su Netflix,si svolge in due linee temporali: “2022: una guerra futura infuria da decenni tra i pochi sopravvissuti umani e un esercito infinito di macchine.