Struscio di Streghe | si chiude la seconda edizione del concorso dedicato alle Janare

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 8 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutidi Valentina Scognamiglio – Tre giorni dedicati alla danza edonne perché, come ha detto la direttrice artistica di ‘di’ Carmen Castiello, questo festival non vuole esaltare la figura della strega ma riscattare quella della donna. La ‘janara’, è una figura unica, appartenente al Sannio e che fa della nostra antica città la capitale mondiale delle. Eppure a Benevento, come ha ricordato il presidente della fondazione ‘Terre Magiche Sannite ETS’ Carmine Ricciardi, qui non si è mai tenuto un processo per stregoneria né è mai stata bruciata sul rogo una presunta strega. Buon per noi, direbbe qualcuno. Così ieri sera, nella magica atmosfera del Teatro Romano, si è tenuta la serata di chiusura dellafestival con ilper le scuole di danza che si sono esibite davanti ad una giuria di tutto rispetto: Luciano Maria Cannito, Presidente e coreografo del Teatro nazionale della Città di Napoli, Giuseppe Ilario, Direttore del Conservatorio Nicola Sala, il bravissimo brino Hassan Eltabie, primo brino dell’Opera del Cairo e Amilicare José Lombardi, stilista di Maisone Lombardi Haute Couture.