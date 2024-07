Report Wwf | Nel Mediterraneo la più alta contrazione di microplastiche mai registrata L’87% del mare è inquinato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024)del Mar, soprattutto a causa di metalli tossici, sostanze chimiche industriali e rifiuti di plastica. Con 1,9 milioni di frammenti per metro quadrato, inoltre, presenta la piùconcentrazione dimai misurata nelle profondità. Sono i numeri della prima parte, dedicata proprio all’acqua, del“Non c’è salute in un ambiente malato” che il Wwf pubblica in occasione della Giornata internazionale del Mar, ricordando che l’inquinamento idrico provoca circa 1,4 milioni di morti premature nel mondo, ogni anno. Nelsi affrontano temi come l’inquinamento da plastica e da Pfas, gli inquinanti eterni al centro di diverse inchieste. Nelle stesse ore in cui il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin definisce il Mar“un’immensa risorsa ambientale e di crescita economica” e assicura che “tutte le scelte dell’Italia” puntano a “difenderne le prerogative ecosistemiche e valorizzarne il ruolo di ponte tra Paesi, storie e culture”.