Rekeep si allea per salvare gli oceani

(Di lunedì 8 luglio 2024) “Keep Blue”. Così, si chiama il piano di sviluppo sostenibile per la salvaguardia della risorsa idrica attraverso cui– il principale operatore italiano e uno dei maggiori player a livello europeo del settore dell’Integrated Facility Management – si impegna a condurre azioni concrete per l’ottimizzazione dei consumi di acqua, la gestione dei rischi e la riduzione degli sprechi. Avviato tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, si compone di numerosi progetti, tra cui spicca la partnership con Ogyre, startup attiva nella salvaguardia degli. La collaborazione, prevede l’impegno a sostenere la raccolta di 10mila chilogrammi di rifiuti marini nei prossimi due anni partecipando al progetto Fishing for Litter.sosterrà le spedizioni di raccolta di rifiuti marini da parte di una flotta di pescatori – basati in Italia, Brasile e Indonesia – durante le normali attività di pesca, finanziando attrezzature, logistica, formazione e compensi.