Rafa Marin la telefonata tra Ancelotti e Conte | Diventerà uno dei difensori più forti del mondo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 8 luglio 2024)sta svolgendo le visite mediche con il Napoli. Il difensore del Real Madrid, che lo scorso anno era in prestito all’Alaves, sarà uno dei primi rinforzi di Antonioper la prossima stagione. C’è stata unatraperSecondo quanto riportato da Marca c’è stato un colloquio telefonico trae il tecnico azzurro: «La decisione è stata presa con i miei agenti e il club, ma Davidemi ha fatto capire che fare tanta gavetta è importante per crescere», confessò il giocatore dopo essere approdato in prestito all’Alaves. Carlo e Davide, infatti, vogliono continuare ad osservare la sua crescita. Durante la trattativa tra Napoli e Real, Antonioe il tecnico dei blancos si sono sentiti riguardo; le parole dilo hanno convinto che potesse essere l’uomo giusto destinato a diventare uno dei centrali difensivi piùper i prossimi anni.