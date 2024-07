Pienza sulle tracce di Pio II Mostra di Aleardo Paolucci che descrive la vita del Papa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) È stata inaugurata a, presso il Museo della Città, la, 1927-2013. Tra, Siena e Romadi Pio II", a cura di Laura Bonelli. In esposizione 54 opere pittoriche e grafiche dell’artista pientinoche descrivono ladi Enea Silvio Piccolomini, diventatoil 14 agosto 1458 come Pio II e autore della trasformazione, a metà del ‘400, del piccolo centro rurale di Corsignano, dove era nato il 18 ottobre 1405, in quella che oggi è universalmente conosciuta come. Un pubblico foltissimo ha seguito l’inaugurazione e ha affollato le sale che ospitano la, soffermandosi ad ammirare le opere finora esposte una sola volta a, per un breve periodo di tempo, nel 2005.