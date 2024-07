Pecco Bagnaia dona i regali di nozze all' ospedale infantile di Torino

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 8 luglio 2024) AGI - Il campione di motociclismoe la sua futura moglie Domizia Castagnini hanno deciso di devolvere in beneficenza il ricavato deidel loro matrimonio che si terrà il prossimo 20 luglio nel Duomo di Pesaro. Lezioni verranno devolute a Ugi - Unione genitori italiani Odv, con la qualeha concordato una causale con la quale versare il tutto. A sua volta Ugi destinerà il ricavato per l'allestimento di una palestra per la riabilitazione dei piccoli pazienti dell'Regina Margherita di. "Ringraziamoe Domizia per il grande gesto di generosità - commenta Enrico Pira, presidente Ugi - questa è vera beneficenza fatta con il cuore". "Ancora una voltadimostra la sua grande generosità e altruismo - afferma Franca Fagioli, direttore del Dipartimento Patologia e Cura del BambinoRegina Margherita - ha sempre avuto un occhio di riguardo per Ugi e per i nostri bambini del Regina Margherita".