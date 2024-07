Orrore a Ponza | lavoratore stagionale stupra la figlia 16enne dei vicini

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 8 luglio 2024) Una serata che si è trasformata in un incubo per una giovane sedicenne. Il grave fatto di cronaca si è verificato ieri sera (7 luglio) sull’isola di. Martina (il nome è di fantasia), 16 anni,di genitori nel settore della ristorazione, era sola nel loro appartamento affittato quando è stato violato il suo spazio e la sua sicurezza da un 30enne romano, Manuel, giunto sull’isola con l’intento di lavorare. Manuel, recentemente licenziato dal suo impiego come cameriere per cattiva condotta, si è introdotto nell’abitazione di Martina nei pressi di I Conti. Il suo intento non era quello di un vicino di casa amichevole, ma di commettere un atto terribile. Nonostante il suo tentativo di nascondere le prove del suo crimine, l’intervento celere dei carabinieri ha permesso di raccogliere le prime prove cruciali.