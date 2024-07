No a ogni estremismo La strada indicata da Bergoglio alla Francia e all’Europa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 8 luglio 2024) C’era un tempo in cui i vocaboli “destra” e “sinistra” spiegavano tutto in politica. Era davvero così. Poi le cose sono cambiate e lalo dimostra. Il cavallo di battaglia della signora Le Pen e quello del signor Melenchon, è stato lo stesso cavallo: cancellare la riforma delle pensioni firmata Macron. Entrambi propongono di tornarepensione fissata a sessant’anni e che Macron ha modificato, innalzando l’età. Ma né Melenchon né Le Pen dicono chi fece quella scelta pensionistica, che non era certo un loro simile, bensì il socialista Mitterrand. Lui la fece in un tempo diverso, quando questo era possibile con la crescita. Oggi la crescita non c’è e con questa tendenza demografica oltre che economica riproporre quel sistema vuol dire, purtroppo, affossare un Paese.