Nelle puntate precedenti di Meta-SIAE | cosa aveva detto AGCM e cosa aveva confermato il TAR

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di lunedì 8 luglio 2024) Un anno e mezzo sul filo dello streaming musicale. C’è stato davvero un susseguirsi di azioni e colpi di scena che ha reso la contesauna sorta di thriller che ancora non ha un finale scritto. Come i nostri lettori ricorderanno, abbiamo parlato per la prima volta della questione quando – come un fulmine a ciel sereno – erano scomparsi tutti i brani musicali tutelati dalladalla libreria audio di. Del resto, la trattativa sulle royalties chestavano portando avanti era stata abbastanza riservata (ancora adesso non si conoscono le cifre esatte di quello che l’azienda Big Tech corrisponde alla Società italiana autori ed editori per l’utilizzo delle tracce musicali), dunque anche la decisione didi rinunciare al catalogocolto di sorpresa tutti, sia utenti, sia content creator.