Napoli assalto a Hermoso | Nuova offerta La strategia di Conte per la super difesa

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ilintensifica i contatti per Mario. Offerto un contratto fino al 2027 con ingaggio di 4 milioni più bonus.punta a unadi giganti.delper: i dettagli Ilcontinua a stupire sul mercato e punta dritto a un altro colpo di alto profilo per la. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il club partenopeo ha intensificato i contatti per Mario, ex difensore dell’Atletico Madrid, attualmente svincolato. Schira, attraverso il suo profilo X, ha rivelato i dettagli dell’presentata dalall’entourage di. “Nelle ultime ore ci sono stati nuovi colloqui tra ile gli agenti di Mario. Ilha offerto un contratto fino al 2027 (4 milioni di euro all’anno + bonus) e ora attende la risposta del difensore“, scrive l’esperto di mercato.