Musetti raggiunge Sinner e Paolini ai quarti | Wimbledon si tinge di azzurro

(Di lunedì 8 luglio 2024) Lorenzosi è qualificato per idi finale dibattendo in quattro set( 4-6, 6-3, 6-3, 6-2) il francese Perricard endo Jannike Jasmine( quest’ultima nel torneo femminile) aidiche sisempre di più d’. Una bellissima vittoria per il nostro tennista più talentuoso che rientra fra i primi venti del mondo. Per la prima volta l’Italia piazza tre tennisti aidel torneo londinese., il nostro “Mcroe” Tra i giocatori più dotati tecnicamente del circuito, il nostro “Mcroe” sembra avere trovato quella continuità che gli mancava ed oggi lo ha dimostrato. Dopo un primo set sfortunato, (ha perso il primo set pagando gli unici due errori fatti in una partita in cui ha giocato a buon livello), è cresciuto progressivamente mentre l’avversario accumulava errori e piegandolo alla fine con un successo molto più autoritario di quelli ottenuti finora sull’erba londinese.