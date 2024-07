MotoGP il vero vantaggio di Bagnaia nel Mondiale è ben più ampio dei 10 punti indicati dalla matematica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ildiva in ferie con una situazione che non potrebbe essere più confortevole per Francesco, meritatamente tornato a comandare la classifica generale. Ilsu Jorge Martin è, in, molto piùdei 10dall’asettica, la quale non tiene conto di un triplice connotato della leadership del piemontese. Innanzitutto, l’aspetto politico. Si è già scritto e dibattuto in merito alla differente posizione in seno all’azienda di Pecco e Martinator. Il primo è un “lealista”, inserito nel Factory Team e dotato di un contratto a lungo termine. Il secondo è diventato un “ribelle”, ha già firmato con una concorrente diretta e per di più fa parte di una struttura destinata a uscire dall’orbita di Borgo Panigale.