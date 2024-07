Morata | In Spagna non c’è rispetto per me è molto difficile essere felice nel mio Paese

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 8 luglio 2024) Alvaronon è mai stato visto tanto di buon occhio nel suo, la. Ora gioca nell’Atletico Madrid e in un’intervista a El Mundo si racconta a poche ore dalla semifinale di Euro2024 contro la Germania.: «Inper me» Come ti definiresti nel gruppo della nazionale? «Beh, io sono il capitano, quello che cerca di riunire tutti in modo da remare nella stessa direzione. In generale sono una persona che scherza, alla gente piace stare con me, èche qualcuno parli male di come sono. Questo per me è un successo, sia nella mia carriera e nella mia vita privata». Qual è la cosa piùdiun capitano?: «Mettere tutti d’accordo nello spogliatoio, con gli orari e tutte queste cose qui.