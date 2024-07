Maltempo a Clusone il Circo Grioni chiede aiuto | Siamo nell’acqua e senza corrente

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 luglio 2024) Bergamo, 8 luglio 2024 – Ildelle ultime ore si è abbattuto anche sulla Bergamasca. Diversi i disagi in tutta la provincia tra allagamenti, smottamenti e alberi caduti. In particolare, è stato colpito il, a, che si trova. “Chiediamoa chiunque avesse dei trattori ad aiutarci a spostare i camion fuori da questo inferno - ha scritto la famigliasul gruppo Facbeook ‘Sei dise’ -. Dobbiamo spostarci a Castione ma cisvegliati. La zona dove ci troviamo aè allagata e l’acqua sta ormai entrando nelle carovane abitative”. La famiglia di circensi ha lasciato anche i suoi contatti: 3291784012 e 3516039476. Ilè un grande varietà d’arti circensi Italiane che porta in scena sotto al suo tradizionale tendone giallo e rosso un programma della durata di quasi due ore con artisti di ogni genere dai classici Clowns Musicali ad abilissimi Acrobati, e poi giocolieri, cowboy e lanciatori di pugnali, ballerine acrobatiche e bravissimi equilibristi che presentano adrenaliniche sfide.