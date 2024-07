Lotta a rifiuti e degrado | Raccolta spazzatura all’ora di pranzo e cena E i clienti se ne vanno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) Disagi e denunce incrociate suie ilin città da parte di imprenditori pisani, ma anche delle opposizioni politiche. Luca Frustaci, uno dei titolari dell’Osteria La Stanzina di Via Curtatone e Montanara, denuncia una situazione che persiste da anni e "sta causando numerosi disagi e significativi danni economici alla mia attività - dichiara l’imprenditore -. I bidoni delladifferenziata sono posizionati proprio di fronte alla mia attività, dall’altro lato della strada. Non abbiamo mai ricevuto una risposta. Molto spesso ivengono abbandonati incivilmente in strada nei pressi dei bidoni, causando un evidente stato di- prosegue l’imprenditore -. Le operazioni divengono effettuate in orari decisamente inappropriati per una via del centro storico, ovvero durante l’ora di(tra le 13 e le 14) o l’ora di(tra le 19 e le 20:30) e dunque, durante il servizio del ristorante e isi alzano e se ne".