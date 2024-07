Le Pen perde ma non si sa chi vince e il Fronte Popolare… La versione di Ceccanti

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 8 luglio 2024) Alla fine, è stato un ribaltone. Oltre ogni più ragionevole pronostico, la destra lepenista si arena al terzo posto lasciando il primato alPopolare e alla formazione centrista del presidente Emmanuel Macron. E d’altra parte fu lui, all’indomani delle europee, a indire le legislative anticipate. I risultati delle due elezioni hanno dato esiti completamente differenti. Il punto, però, è che se è vero che Le Pen (e il candidato premier Jordan Bardella) sono gli sconfitti, come dice il costituzionalista ed ex parlamentare dem Stefanoa Formiche.net, “si fa fatica a individuare il vincitore”. Professor, la Francia svolta a sinistra contro ogni pronostico. Che segnale arriva? Non so se si possa parlare di una svolta a sinistra.