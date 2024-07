Le Pen e Salvini entrano nel gruppo di Orban a Bruxelles Nasce la nuova destra Europea Il piano dei sovranisti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ora è ufficiale: il Rassemblement National, il partito di Marine Le Pen e di Jordan Bardella, ha deciso di aderire al nuovoparlamentare europeo fondato da Viktor, denominato Patrioti per l’Europa. Già dal nome risulta chiara la strategia del Premier ungherese e dei suoi alleati: la nascita di una “” euorpea di stampo sovranista che raccolga i partiti usciti parzialmente vincitori dalle ultime elezioni continentali. Laformazione, che potrebbe risultare la terza per numero di parlamentari a, rappresenta una novità assoluta da un punto di vista politico, perché è pensata in ottica sovranista e raccoglie tutte le forze che si oppongono in modo più deciso all’attuale classe dirigente dell’Unione