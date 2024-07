Le influencer che comprano ancora i followers | Chiara Biasi in pole position Ma non sarebbe l’unica

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 8 luglio 2024) Scambi di pollici in sù e like per aumentare l’engagement (ma anche i). Leche “” le simpatie dei loro seguaci sonotante. InciHanno profili da milioni di, brand di moda che fanno sold out in una manciata di stories, bacheche Tiktok che esplodono con reel da 10 secondi, eppure, le– che oggi più che mai tengono al loro job title facendosi chiamare “imprenditrici digitali” – non si accontentano e vogliono sempre di più. Sembra infatti che nell’ordine naturale dei social network i numeri continoe non poco! Il motivosemplice: numeri alti generano interesse da parte delle aziende, pronte a spendere centinaia di migliaia di euro per un carosello adv o per uno slot di storie rigorosamente con tag al brand.