La partita delle nomine Fitto prenota l’incarico europeo | Ursula bis? Vediamo il programma

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) MANDURIA (Taranto) Alla fine potrebbe essere un aggettivo, "esecutivo", a determinare la scelta di Fratelli d’Italia di votare a favore o controvon der Leyen per un nuovo mandato alla guida della Commissione di Bruxelles. È largamente probabile, infatti, che l’Italia avrà un portafoglio "di peso" nel "governo" di Bruxelles e che questo andrà proprio a un esponente di FdI, il ministro Raffaele, che sul suo possibile "ruolo di peso" si schermisce con una battuta: "Io sono a dieta e sto cercando di mettermi in forma ma per una questione di approccio personale e non per questo appuntamento". Ma è altrettanto vero che Giorgia Meloni punta non solo a una delega di rilevo per il candidato italiano (Bilancio e Pnrr), ma anche a una vicepresidenza "esecutiva" e non solo formale.