La parlamentare nuda | È importante accettarsi Critiche? Sono abituata

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ha posatoma è una deputata, e la questione ha scatenato una marea di polemiche che dalla Scandinavia ha raggiunto il resto del mondo. Eppure il contesto scelto da Noora Fagerström, politica e imprenditrice finlandese, 39 anni, a dire il vero non è che fosse sbagliato. La rubrica del primo quotidiano del Paese per importanza e diffusione, l’Helsingin Sanomat, si chiama infatti ’Anima e corpo’ e nasce proprio per raccontare ai lettori il rapporto dei personaggi famosi con la loro fisicità. Lei, va detto, non è certo una sprovveduta. Madre di tre figli e imprenditrice di successo (ha fondato a soli 25 anni col marito il suo marchio di frullati Jungle Juice, e soprattuto la connessa catena di locali Jungle Juice Bar), da un anno è entrata in politica con una lista di centrodestra e un anno prima aveva attirato l’attenzione su di sé pubblicando un libro sulle sue idee e sulla sua filosofia di vita.