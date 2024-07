Io la mamma più anziana d’Italia a 64 anni? A chi mi critica dico che non sono un fenomeno da baraccone | Flavia Alvaro racconta la sua storia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Lapiùha 64e il 3 giugno ha partorito Sebastian che è nato di un chilo e mezzo scarso di peso e 31 settimane e 4 giorni di gestazione. Sta benissimo. E La Stampa ha intervistato la neoche, a proposito di chi dice che il figlio non somiglierà a lei ma alla coppia che le ha dato l’embrione, risponde netta: “Adesso si potrebbe finirla di pensare a questo parto. Il bambino sta bene, non c’è nulla di cui parlare”.ha 64, non ha un compagno e ha deciso di andare a Kiev per rimanere incinta. “Paura” spiega di averne avuta ma non nella capitale ucraina: “In tanti hanno parlato di bombe, io di bombe non ne ho viste. Lì a Kiev era tutto normale. Ho avuto più paura quando misvegliata dal parto.