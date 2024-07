Inter | rinnovo Inzaghi sempre più vicino fumata bianca attesa a breve

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 luglio 2024) Èpiùildi Simone. Il procuratore del tecnico dell’, Tullio Tinti, è stato in sede per incontrare Marotta e Ausilio. L’unico nodo da sciogliere è la scadenza nel nuovo contratto, che potrebbe essere nel 2026 o nel 2027. L’ingaggio aumenterà da 5.5 a 6.5 milioni annui. Sono state ufficializzate anche data e ora dell’inizio della presentazione nuova stagione. L’appuntamento è per venerdì 12 luglio in Viale della Liberazione presso l’Headquarter nerazzurro, dove alle 17 il presidente e CEO Sport Giuseppe Marotta presenterà la stagione sportiva 2024/2025 e a seguire l’allenatore Simonerisponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. Il giorno dopo inizierà la preparazione ad Appiano GentilepiùSportFace.