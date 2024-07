Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 8 luglio 2024) Arrivò fuori tempo massimo, ma arrivò fino in fondo,. Stretta da vestiti che ne nascondevano le forme per sembrare meno femmina possibile. E superare così la diffidenza, e lo scherno degli uomini. Nel centenario deld’Italia che vide la prima e unica donna nella storia a correre la gara insieme agli atleti uomini, Laincletta. 100conè un nuovodideiDe, incon la“Una”. Ild’Italia Women ha la sua medaglia: l’orafa che l’ha creata X Leggi anche › La prima Maglia Rosa deld’Italia Women 2024 è di Elisa Longo Borghini A 100daldi, un itinerario dikm in suo onore Due settimane perlei, l’atleta emiliana simbolo dellaal femminile e anche di un certo approccio alla vita.