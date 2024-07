Il mercato Ripartono le trattative Operazioni sul tavolo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Con ieri si è chiusa la prima settimana die in casa Empoli non si è registrato nessun movimento ufficiale, né in entrata né in uscita. Una situazione stagnante che fa parte del gioco, anche se il club azzurro ha necessità di inserire diverse pedine in una ‘rosa’ che allo scorso 30 giugno ha perso ben 13 elementi tra mancati riscatti e fine contratto. Proprio perché ci sono tanti tasselli da inserire con determinante caratteristiche e a basso costo, il margine di errore è minimo e per ogni operazione servono le giuste e ponderate valutazioni. Il primo movimento a concretizzarsi sarà la partenza di Luperto, che oggi dovrebbe firmare per il Cagliari, raggiungendo così Davide Nicola. In entrata, invece, la trattativa più avanzata è quella con l’Inter per l’attaccante Esposito, la cui non completa convinzione di approdare in azzurro sta però frenando l’eventuale fumata bianca.