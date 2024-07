Il caso Yara Gambirasio diventa una docu-serie su Netflix intervistato anche Massimo Bossetti

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 8 luglio 2024) Sono passati 10 anni dal tragico ritrovamento del corpo di, un assassinio che sconvolse tutta l’Italia. Nel novembre del 2010 l’adolescente, uscita dalla palestra di Brembate Sopra dopo un allenamento di ginnastica ritmica, doveva percorrere 700 metri per arrivare a casa. Un percorso abituale che faceva quasi ogni giorni, ma purtroppo a casa non ci arrivò mai e ancora oggi non è ben chiaro cosa sia successo in quei 700 metri. Il suo corpo fu ritrovato solo dopo mesi e per il suo assassinio fu fermatoGiuseppeche, nonostante la condanna della Cassazione, continua a professarsi innocente. Di certo ci sono ancora molti punti oscuri su questa storia, sui quali ha provato a fare luceche sulha realizzato unache sarà visibile sulla piattaforma dal 16 luglio.