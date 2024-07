È morto Bruno Zanin il Titta di Amarcord | aveva 73 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 8 luglio 2024), iconico attore noto per il ruolo diBiondi nel leggendario film “” di Federico Fellini, è scomparso all’età di 73. Attore, reporter di guerra e attivista umanitario,scelto di vivere negli ultimi dieciin una baita tra i boschi di Vanzone con San Carlo, un piccolo centro piemontese alle pendici del Monte Rosa, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola. L’annuncio della scomparsa La notizia della sua morte è stata comunicata dal Comune di Vigonovo, in provincia di Venezia, doveera nato il 9 aprile 1951. La comunità ha espresso profonda tristezza per la perdita di un artista che ha lasciato un segno indelebile nel mondo del cinema e del teatro. Il debutto cinematografico e la carriera teatrale Nel 1973, per pura casualità,si trovò a Cinecittà per accompagnare un amico che doveva fare la comparsa.