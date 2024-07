Dove mangiare i migliori arancini di Catania quelli con la punta e rigorosamente al maschile

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 8 luglio 2024) Singolare,, di forma preferibilmente conica.non cede al gender neutro dello schwa e sventola con orgoglio e, con buona pace dell’Accademia della Crusca, l’unicità dell’essere Arancino. Versatile e democratico, l’arancino catanese si presta al gioco camaleontico del mutare con facilità la sua natura di icona del cibo di strada con quella di oggetto sperimentale di creatività gastronomica. Nel capoluogo etneo,conta la varietà tanto quanto la quantità, sono tanti gli indirizzigustare quello che gli americani chiamano “rice ball”, il cui antenato altro non è che la palla di riso e zafferano che gli arabi usavano appallottolare nel palmo della mano, per poi condirlo con la carne di agnello. Per molti, la tradizione non si tocca, blindata in una classica panatura dorata e resistente.